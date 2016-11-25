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Новости
Украина
25 ноября 16, 15:53
600 тыс. жителей Луганщины останутся на Рождество без света
свет
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Около 600 тысяч жителей Луганской области могут остаться без света и тепла на Рождество.

Таковы прогнозы первого заместителя руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александра Хуга.

С такой информацией он выступил во время брифинга.

"Существует вероятность, что 600 тысяч человек в Луганской области, по обе стороны линии соприкосновения, будут встречать праздники без электричества или отопления", – сказал Хуг и добавил, что их электричество и отопление "зависят от кого-то, кто оплачивает счета за электричество, которое используется водонасосными станциями", – заметил Хуг.

Он также добавил, что в последнее время платежные операции по счетам осуществлял Международный комитет Красного Креста.

При этом Хуг призвал немедленно вмешаться компетентным органам. Если этого не произойдет, то поставка воды и генерирование электричества находятся под большой угрозой.

Первый заместитель главы ОБСЕ резюмировал, что свыше полумиллиону людей угрожает опасность встретить большой праздник в «полной темноте и стуже".

Как сообщал "УРА-Информ", в украинском МИДе считают, что в планах России – дестабилизация Украины и ее общества. 
URA-Inform
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