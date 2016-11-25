Янукович разглядел за срывом своего допроса руку Авакова

Бывший президент Украины Виктор Янукович после заседания суда выразил свое неудовлетворение сегодняшним переносом допрос по делу Майдана.

"Я возмущен тем, что произошло. Кому это выгодно? Мы сегодня узнали что радикалы, Правый сектор вновь работают за пределами украинских законов и власть это одобряет", - заявил он.

Он также заявил, что украинская власть намеренно срывает его допрос, чтобы скрыть, как он утверждает, "преступления Майдана": "Сейчас вот прозвучало заявление Авакова (глава МВД Арсен Аваков), что мы не дадим Януковичу информационную площадку. Это что значит, что министр внутренних дел нее исполняет решения суда".

Как сообщал Корреспондент.net, сегодня утром активисты движения Правый сектор заблокировали выезд из Лукьяновского СИЗО в Киеве, откуда должны были вывезти бывших сотрудников спецподразделения Беркут для участия в заседании Святошинского районного суда по делу об убийствах активистов Евромайдана. В ходе данного судебного заседания был запланирован допрос в режиме видеоконференции экс-президента Украины Виктора Януковича.