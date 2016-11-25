Освобождением Донбасса займется Нацгвардия

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что в ближайшие два года будет проведена операция по деоккупации Донбасса и главную роль в этом сыграет Нацгвардия, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

"Я убежден, что в ближайшие два года мы будем проводить деоккупацию Донбасса. И важнейшую роль в ней играет Нацгвардия. Все то, что мы делаем сейчас, направлено на готовность к этому процессу. Поэтому военизированная компонента должна быть готова лучше, правоохранительная компонента также", – сказал он во время расширенного заседания Военного совета Нацгвардии при участии секретаря СНБО Александра Турчинова.

В мае этого года у Порошенко на мирную деоккупацию Донбасса отвели пять лет, а в конце августа сообщалось, что Киев готовит стратегию реинтеграции Донбасса.