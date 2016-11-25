Взрыв на химзаводе в Чернигове: есть пострадавшие

В Чернигове на предприятии, которое находится на территории бывшего химического предприятия "Химволокно", 25 ноября произошел взрыв. Об этом передает местное издание, ссылаясь на пресс-офицера полиции Чернигова.

Взрыв прогремел примерно в 12:00. Патрульные, приехавшие на место происшествия, установили, что предприятие это занимается фасовкой торфа для огородных работ. Указано, что утром машина привезла груз с торфом с Гончаровска. Когда удобрение начало ехать транспортером, один из работников увидел в нем "железку". Лопатой он отбросил ее на пол. От удара неизвестный предмет взорвался - отмечается в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, в районе Дарница взрыв прогремел в жилом доме.