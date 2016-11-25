29 ноября в Киеве пройдет фаер-шествие

Об этом сообщает пресс-служба данной организации. Как отметили в пресс-службе, активисты потребовали от МВД: обнародовать итоги расследования; освободить и прекратить возобновлять на службе причастных к преступлениям против Майдана лиц. От министра Авакова они также требуют дать объяснения по поводу заявления о причастности к разгону Майдана Левочкина.

Организатор Марша также призвала участников Евромайдана и прочих неравнодушных собраться 29 ноября в 19:00 около Стелы независимости и принять участие в факельном шествии.