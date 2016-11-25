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Новости
Украина
25 ноября 16, 17:51
29 ноября в Киеве пройдет фаер-шествие
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Активисты ВОО Коалиция Участников Оранжевой Революции 29 ноября намерены провести в 19:00 факельно-фаерное шествие - до МВД Украины.

Об этом сообщает пресс-служба данной организации. Как отметили в пресс-службе, активисты потребовали от МВД: обнародовать итоги расследования; освободить и прекратить возобновлять на службе причастных к преступлениям против Майдана лиц. От министра Авакова они также требуют дать объяснения по поводу заявления о причастности к разгону Майдана Левочкина.

Организатор Марша также призвала участников Евромайдана и прочих неравнодушных собраться 29 ноября в 19:00 около Стелы независимости и принять участие в факельном шествии.
URA-Inform
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