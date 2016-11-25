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Новости
Украина
25 ноября 16, 18:02
Кремль потребовал от Киева отменить ракетные учения у Крыма
учения,ракеты,
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Украина в одностороннем порядке заявила о проведении ракетных стрельб в районе Симферополя, утверждают в Росавиации.
Украина в одностороннем порядке заявила о проведении ракетных стрельб в районе Симферополя, утверждают в Росавиации.

Россия обвинила Украину в нарушении международных соглашений из-за решения провести ракетные стрельбы в районе Симферополя и потребовала отменить их, говорится на сайте Росавиации.

"В нарушение всех международных соглашений Украина в одностороннем порядке приняла решение о проведении ракетных стрельб в суверенном воздушном пространстве Российской Федерации в районе полетной информации Симферополь", - утверждают в Росавиации.

В сообщении сказано, что 24 ноября Украина издала авиационное уведомление об активировании опасных зон в воздушном пространстве из-за запланированных на 1 и 2 декабря 2016 ракетных стрельб.

Росавиация также потребовала немедленной отмены выпущенных уведомлений.

Отметим, что на днях Россия подняла по тревоге армию у границ с Украиной, а в сентябре в Крыму десятки авиарейсов отменили из-за учений.
Korrespondent
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Комментарии (1)
Анатолий Сегодня, 20:43
Надо запустить беспилотники и протестировать возможности украинских ракетных систем. Скорее всего укры блефуют. Российские Буки, оставшиеся от СССР давно уже требуют ремонта. А если что-то и выпустят в воздух, то протестировать российские ударные беспилотники по подавлению пусковых установок свидомых. Интересные учения получатся!
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