Кремль потребовал от Киева отменить ракетные учения у Крыма

Россия обвинила Украину в нарушении международных соглашений из-за решения провести ракетные стрельбы в районе Симферополя и потребовала отменить их, говорится на сайте Росавиации.

"В нарушение всех международных соглашений Украина в одностороннем порядке приняла решение о проведении ракетных стрельб в суверенном воздушном пространстве Российской Федерации в районе полетной информации Симферополь", - утверждают в Росавиации.

В сообщении сказано, что 24 ноября Украина издала авиационное уведомление об активировании опасных зон в воздушном пространстве из-за запланированных на 1 и 2 декабря 2016 ракетных стрельб.

Росавиация также потребовала немедленной отмены выпущенных уведомлений.

Отметим, что на днях Россия подняла по тревоге армию у границ с Украиной, а в сентябре в Крыму десятки авиарейсов отменили из-за учений.