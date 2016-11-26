Джемилев встретился со своим сыном: фото

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев встретился со своим сыном Хайсером в Украине. Об этом сообщил его адвокат Николай Полозов у себя в Twitter.





"Сегодня спасен один украинский заложник... Определенно хороший день!" - сказал Полозов.





26 ноября сообщалось, что Хайсер Джемилев, который незаконно удерживался спецслужбами на территории Российской Федерации, уже находится в Украине.













24 ноября российский суд отменил решение об установлении административного надзора Хайсеру Джемилеву и признал его гражданином Украины.







