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Новости
Украина
26 ноября 16, 18:53
Джемилев встретился со своим сыном: фото
Мустафа Джемилев
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Сегодня спасен один украинский заложник, сказал адвокат
Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев встретился со своим сыном Хайсером в Украине. Об этом сообщил его адвокат Николай Полозов у себя в Twitter.

"Сегодня спасен один украинский заложник... Определенно хороший день!" - сказал Полозов.

26 ноября сообщалось, что  Хайсер Джемилев, который незаконно удерживался спецслужбами на территории Российской Федерации, уже находится в Украине.



24 ноября российский суд отменил решение об установлении административного надзора Хайсеру Джемилеву и признал его гражданином Украины.


Источнимк: liga.net
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