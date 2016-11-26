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Новости
Украина
26 ноября 16, 18:59
Кремль хочет уничтожить украинцев как нацию, - глава СБУ
Василий Грицак
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Победить в этой борьбе - это святая обязанность не только перед предыдущими, но и грядущими поколениями украинцев, сказал глава СБУ
Глава СБУ Василий Грицак заявил, что страна-агрессор до сих пор ведет необъявленную войну с целью уничтожения украинцев как нации. Об этом говорится в тексте его обращения по случаю дня памяти жертв Голодомора.

"Ужасное надругательство над целой нацией поражает массовостью и методичностью, количеством вызванных жертв. Счет замученных голодом до смерти шел на миллионы. Эти невинные потери черной полосой прошли через следующие поколения украинцев, запечатлелись в их генетической памяти", - сказал Грицак.

"Не менее страшным, чем сам Голодомор является потуги московских властей скрыть это преступление и сделать вид, что ничего не произошло. Лишить украинский народ памяти, достоинства и патриотизма пытался не только тогдашний тоталитарный режим - этого хотят и его современные российские последователи. Как и 80 лет назад, они ведут необъявленную обескровливающую войну, целью которой является уничтожение нас как нации", - подчеркнул Грицак.

Он считает, что победить в этой борьбе - это святая обязанность не только перед предыдущими, но и грядущими поколениями украинцев.

"Залог нашей победы - светлая и бессмертная память о жертвах Голодоморов - геноцидов. Их печальная судьба доказывает, что свободно говорить о собственной истории можем только тогда, когда имеем независимое демократическое государство, которое исповедует ценности свободы и равенства", - отметил Грицак.

"Склоним головы в глубокой скорби по нашим соотечественникам, погибшим голодной смертью в лихие двадцатые, тридцатые и сороковые годы прошлого столетия. Сделаем все, чтобы сохранить суверенитет и территориальную целостность Родины, обезопасить ее от новых тоталитарных посягательств и империалистических экспериментов", - добавил он.

Сегодня, 26 ноября, в Украине чтят память жертв голодоморов. 

Источник: liga.net
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