Кремль хочет уничтожить украинцев как нацию, - глава СБУ

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что страна-агрессор до сих пор ведет необъявленную войну с целью уничтожения украинцев как нации. Об этом говорится в тексте его обращения по случаю дня памяти жертв Голодомора.





"Ужасное надругательство над целой нацией поражает массовостью и методичностью, количеством вызванных жертв. Счет замученных голодом до смерти шел на миллионы. Эти невинные потери черной полосой прошли через следующие поколения украинцев, запечатлелись в их генетической памяти", - сказал Грицак.





"Не менее страшным, чем сам Голодомор является потуги московских властей скрыть это преступление и сделать вид, что ничего не произошло. Лишить украинский народ памяти, достоинства и патриотизма пытался не только тогдашний тоталитарный режим - этого хотят и его современные российские последователи. Как и 80 лет назад, они ведут необъявленную обескровливающую войну, целью которой является уничтожение нас как нации", - подчеркнул Грицак.





Он считает, что победить в этой борьбе - это святая обязанность не только перед предыдущими, но и грядущими поколениями украинцев.





"Залог нашей победы - светлая и бессмертная память о жертвах Голодоморов - геноцидов. Их печальная судьба доказывает, что свободно говорить о собственной истории можем только тогда, когда имеем независимое демократическое государство, которое исповедует ценности свободы и равенства", - отметил Грицак.





"Склоним головы в глубокой скорби по нашим соотечественникам, погибшим голодной смертью в лихие двадцатые, тридцатые и сороковые годы прошлого столетия. Сделаем все, чтобы сохранить суверенитет и территориальную целостность Родины, обезопасить ее от новых тоталитарных посягательств и империалистических экспериментов", - добавил он.





Сегодня, 26 ноября, в Украине чтят память жертв голодоморов.



