Во Львове сгорел ночной клуб, пострадало 14 человек (ВИДЕО)

Пожар возник в отдельно стоящем двухэтажном здании расположенном на улице Научная. Тут в подвале развлекательного центра "Ми100" проходила дискотека "Space".
В результате инцидента пострадало 14 человек. Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, информация по возгорании появилась около двух часов ночи.
Спасатели эвакуировали 250 человек. Вместе с тем в помещении началась сильная паника, что значительно усложнило процесс эвакуации. По предварительным данные два человека находятся в тяжелом состоянии.
Вместе с тем в ГосЧС отметили, что пожар могла спровоцировать используемая во время шоу пиротехника. Эту же информацию подтвердили очевидцы.
При этом медики сообщили, что к ним за помощью обратились 22 человека.