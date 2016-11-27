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Украина
27 ноября 16, 17:52
Во Львове сгорел ночной клуб, пострадало 14 человек (ВИДЕО)
Пожар
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В ночь на воскресенье, 27 ноября, во Львове сгорел ночной клуб.

Пожар возник в отдельно стоящем двухэтажном здании расположенном на улице Научная. Тут в подвале развлекательного центра "Ми100" проходила дискотека "Space".

В результате инцидента пострадало 14 человек. Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, информация по возгорании появилась около двух часов ночи.

Спасатели эвакуировали 250 человек. Вместе с тем в помещении началась сильная паника, что значительно усложнило процесс эвакуации. По предварительным данные два человека находятся в тяжелом состоянии.

Вместе с тем в ГосЧС отметили, что пожар могла спровоцировать используемая во время шоу пиротехника. Эту же информацию подтвердили очевидцы.

При этом медики сообщили, что к ним за помощью обратились 22 человека.


Напомним, как сообщалось, в городе Ужгород Закарпатской области загорелись склады пиломатериалов частного деревообрабатывающего предприятия. По предварительной информации пожарных огонь уничтожил крушу, площадью около 200 квадратных метров, перекрытия на площади около 50 квадратных метров.
Однако от огня удалось спасти рядом расположенное здание.
URA-Inform
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