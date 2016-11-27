Украина может потерять право на проведение Евровидения-2017

Об этом рассказал исполняющий обязанности гендиректора НТКУ Александр Харебин. Европейский вещательный союз возмущен задержками с организацией конкурса. Из-за этого Украина может лишиться права на проведение "Евровидения". В начале октября Европейский вещательный союз как владелец бренда "Евровидения" дал НТКУ красную карточку в отношении сроков и фактически срыва подготовки к Евровидению", - заяви он. Среди причин срывов организации конкурса Харебин назвал бюрократию, несовершенство законодательства и пренебрежительное отношение некоторых чиновников к организации конкурса.

Также он сказал, что за октябрь организаторы смогли сократить отставание с трех месяцев до одного. Окончательное решение, получит ли Украина Евровидение, Европейский вещательный союз должен принять на генеральной ассамблее, которая состоится 8 декабря.

Как ранее сообщалось, в КГГА заверили, что Евровидение принесет экономике Киева около 20 миллионов евро.