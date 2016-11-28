Саакашвили на митинге призывал к перевыборам в Раду

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", всего на мероприятии присутствует до 2 тыс человек. Люди держат в руках государственные флаги Украины, флаги Европейского Союза и партии "5.10". В толпе также один мужчина держит государственный флаг Грузии.

Выступая перед собравшимися, М.Саакашвили призвал участников митинга требовать проведения досрочных выборов в Верховную Раду Украины и заявил, что сегодняшняя акция называется название "последняя зима этого парламента".

М.Саакашвили также обвинил действующие власти в невыполнении предвыборных обещаний, неэффективной борьбе с коррупцией и том, что они не проводят в Украине реформы.

Собравшиеся на мероприятии периодически скандируют "Банду геть". Очередные выборы в парламент запланированы на октябрь 2019 года.

Согласно ст.90 Конституции, в случае, если в течение одного месяца в Верховной Раде не сформирована коалиция, президент имеет право, но не обязан, досрочно прекратить полномочия украинского парламента. Также выборы в Раду могут быть инициированы президентом, если пленарные заседания не могут начаться в течение 30 дней одной очередной сессии, а также если в течение 60 дней после отставки Кабинета министров не сформирован его новый состав.

Такое решение может приниматься президентом лишь после консультаций с председателем Верховной Рады, его заместителями и председателями фракций. После этого глава государства, в соответствии со ст.77 Основного закона, в течение 60 дней назначает внеочередные выборы в парламент.