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Украина
27 ноября 16, 20:19
Жителей Украины ждет похолодание
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На дорогах северных и западных областей местами гололедица.

В Украине в понедельник, 28 ноября, в западных, северных и в Винницкой области ожидается небольшой мокрый снег. 

На остальной территории странны ночью выпадет умеренный, днем небольшой дождь и мокрый снег. В южных областях днем без осадков сообщает Укргидрометцентр.

Ветер будет преимущественно западный со скоростью 7-12 м/с, в южной и восточной части – местами порывы 15-20 м/с. 

Температура в понедельник будет колебаться от 3°С мороза до 2°С тепла, в южных, восточных и Днепропетровской области воздухе прогреется до 1…6°С тепла.

В Киеве завтра будет небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Ветер ожидается западный со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток будет 0°С.
Korrespondent
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