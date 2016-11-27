Жителей Украины ждет похолодание

В Украине в понедельник, 28 ноября, в западных, северных и в Винницкой области ожидается небольшой мокрый снег.

На остальной территории странны ночью выпадет умеренный, днем небольшой дождь и мокрый снег. В южных областях днем без осадков сообщает Укргидрометцентр.

Ветер будет преимущественно западный со скоростью 7-12 м/с, в южной и восточной части – местами порывы 15-20 м/с.

Температура в понедельник будет колебаться от 3°С мороза до 2°С тепла, в южных, восточных и Днепропетровской области воздухе прогреется до 1…6°С тепла.

В Киеве завтра будет небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Ветер ожидается западный со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток будет 0°С.