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Новости
Украина
28 ноября 16, 09:17
В зоне АТО не утихают обстрелы
АТО,
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Обстрелы в зоне проведения антитеррористической операции не прекращаются.

За прошедшие сутки российские наемники 37 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО на своей странице в социальной сети, по состоянию на утром понедельника, 28 ноября, только на мариупольском направлении из 122-мм артиллерии, минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия боевики были обстреляны населенные пункты Талаковка, Новотроицкое, Широкино, Степное, Марьинка, Гнутово и Павлополь. При этом возле Новотроицкого, Павлополя и Широкино весь день работал снайпер.

На донецком направлении по Авдеевке и Луганскому стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На луганском направлении из минометов, гранатометов и других видов вооружения боевики обстреляли Желтое, Крымское, Новоалександровку и Новозвановку. В районе разведения войск в Станице-Луганской огонь велся из гранатометов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с начала суток, воскресенья, 27 ноября, и до шести часов вечера российские наемники 27 раз открывали огонь по позициям украинских военных.
URA-Inform
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