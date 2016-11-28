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Новости
Украина
28 ноября 16, 09:19
ЛНР сорвала разведение войск в Станице Луганской
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По позициям подразделений Вооруженных Сил Украины были применены стрелковое оружие и гранатометы

Боевики террористической организации "ЛНР" снова сорвали очередную попытку отсчета суток тишины с целью разведения сил и средств в районе Станицы Луганской. Об этом сообщил руководитель группы украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращении огня и стабилизации на линии разграничения сторон Борис Кременецкий.

Вечером 27 ноября наблюдатели украинской стороны СЦКК зафиксировали очередные обстрелы со стороны пророссийских наемников в районе населенного пункта Станица Луганская.

По позициям подразделений Вооруженных Сил Украины были применены стрелковое оружие и гранатометы.

"СЦКК безотлагательно проинформировал специальную мониторинговую миссию ОБСЕ относительно обстрелов. 28 ноября планируется осуществить фотофиксацию последствий этих обстрелов", — отметил Кременецкий.

По его словам, в последнее время разведения сил и средств на данном участке получил широкий общественно-политического резонанс, стало предметом обсуждений на встречах в Минске и Берлине.

"Несмотря на готовность украинской стороны завершить выполнение рамочного решения трехсторонней контактной группы, разведение сил и средств в районе Станицы Луганской не происходит из-за постоянных обстрелов, после подписания рамочного решения 21 сентября их зафиксировано уже 59", — сказал Кременецкий.

После обстрела 18 ноября Украина официально заявляла, что готова 26 ноября осуществить разведения сил и средств, однако, уже вечером 24 ноября позиции ВС Украины в этом районе снова были обстреляны. "Обстрел 27 ноября снова откладывает разведения сил и средств", — добавил Кременецкий.

По его словам, это свидетельствует, что боевики в очередной раз пренебрегают договоренностями и рамочным решением трехсторонней контактной группы и осуществляют откровенные провокации, чтобы сорвать процесс разведения сил и средств Станице Луганской.

Он напомнил, что войска и средства были разведены 1 октября в районе Золотого, а 7 октября — в районе Петровского.

26 ноября сообщалось, что разведение сил в Станице Луганской было сорвано из-за обстрелов террористами "ЛНР" украинских позиций 24 ноября.
Delo
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