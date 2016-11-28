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Новости
Украина
28 ноября 16, 12:43
Касько не видит себя в новой партии Саакашвили
Касько
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По его словам, он не видит себя в политике и решил сосредоточиться на общественной работе
Бывший заместитель Генерального прокурора Украины Виталий Касько пока не планирует принимать участие в политических партиях.

Об этом он сообщил в воскресение вечером.

"Сейчас я являюсь членом правления общественной организации Transparency International. Поэтому не могу входить в состав партии. Я сосредоточился на общественной деятельности. Я помог инициативной группе проекта "Хвыля" в разработке программы — в антикоррупционной сфере, в развитии правоохранительной сферы, по реформе судов и буду помогать в дальнейшем экспертно любым политическим силам, которые хотят изменить страну", — заявил он.

Виталий Касько отметил, что кроме общественной работы, он также ведет адвокатскую практику.

"То, куда движется государство сейчас, очевидно, требует реакции со стороны гражданского общества, со стороны новых политических сил. Будут ли это политические силы или уличные акции, зависит от их формата. Однако важно дать понять власти и народу, что есть политическая инициатива", — сказал он.

Напомним, 10 ноября экс-губернатор Одесской области Михэил Саакашвили заявил о создании Платформы правых сил, куда должен был входить Касько и Давид Сакварелидзе.
Delo
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