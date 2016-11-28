Банк "Михайловский" обанкротили преднамеренно?

Об этом в своей колонке "Банкротство с последствиями" на сайте realist.online пишет известный украинский экономический журналист Александр Дубинский.

"19 мая я написал свою первую колонку в которой сообщил, что именно в этот момент началось давлении на менеджмент и собственников банка "Михайловский" бизнесменом Борисом Кауфманом.

Давление на банк осуществлялось с одной стороны руководством НБУ, с другой - куратором Platinum bank Дмитрием Зинковым", - пишет Александр Дубинский. Также он акцентирует свое внимание на том, что именно 20 мая, в день банковского работника, и.о. члена правления Нацбанка Екатерина Рожкова, делает своему патрону (Борису Кауфману) королевский подарок - "отжимает" для него банк "Михайловский" у Виктора Полищука. Одной из причин происшедшего журналист называет восьмую по счету проверку НБУ, которая предписывала увеличить капитал банка почти на $ 50 млн (!). Притом, что весь баланс "Михайловского" на тот момент был всего $ 130 млн.

Читайте также: ВИДЕО: В КИЕВЕ ПРОИСХОДЯТ СТОЛКНОВЕНИЯ ВКЛАДЧИКОВ С ПОЛИЦИЕЙ



В те же дни, пишет Александр Дубинский в своей колонке, происходит ряд событий, которые продолжают преднамеренное "потопление" "Михайловского" структурами бизнесмена Бориса Кауфмана. Это и отставка Игоря Дорошенко (переход его в Platinum bank), обзвоны коллекторами клиентов "Михайловского" и сообщение им о необходимости проводить платежи по кредитам на счета в Platinum bank, переоформление пакета акций Виктора Полищука на 11 физлиц, которые вместо него стали акционерами ООО "Экосипан".

Интересным фактором Дубинский считает то, что по состоянию на 20 мая В.Полищук не обнулил ни одного своего счета в банке (а это около $ 1,5 млн), так как между ним и бизнесменом Борисом Кауфманом была достигнута договоренность о продаже банка структурам последнего. Именно продажа "Михайловского" давала команде банка большие перспективы.

Но к сожалению после продажи оказалось, что Б. Кауфману и его "партнеру" по этой сделке, государственной служащей госпоже Рожковой, было выгоднее "положить" банк. Именно 23 мая в 11 утра, пишет Дубинский, источник из НБУ сообщил о том, что принято решение признать банк "Михайловский" неплатежеспособным. И уже после 18 часов 23 мая на официальном сайте НБУ появилось заявление о признании банка "Михайловский" неплатежеспособным. Причем, уже в этом заявлении легко можно было обнаружить несоответствие заявлений регулятора с указанным выше таймлайном банкротства.

Читайте также: ЭТА ВЛАСТЬ ПРИШЛА НА КРОВИ: САВЧЕНКО ПРИЗВАЛА ИДТИ НА МАЙДАН



12 августа, пишет Дубинский, задерживают Игоря Дорошенко, который находясь в СИЗО дает показания, которое позволило Нацполиции возбудить уголовное преследование в отношении Екатерины Рожковой, Бориса Кауфмана, Григория Гуртового и Дмитрия Зинкова, которых следствие подозревает в сговоре по организации банкротства банка "Михайловский".

Дубинский называет дальнейшие события "неприкрытой войной", развернутой Кауфманом и Рожковой, которые решили повесить вину за социальный и политический общественный резонанс на бывшего мажоритарного собственника ПАТ "Банк Михайловский" Полищука. В свою очередь в самое ближайшее время, он уверен, будут оглашены новые подробности банкротства "Михайловского", которые, рано или поздно приведут к наказанию виновных.