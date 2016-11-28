Медведчук назвал саммит Украина-ЕС иллюзией победы

Лидер Общественного движения "Украинский выбор - Право народа" Виктор Медведчук заявил, что после окончания саммита Украина - ЕС у украинцев осталось больше вопросов, чем ответов. Об этом он написал в своем блоге.

"Очередной перенос безвизового режима, торги по поводу отмены моратория на экспорт леса-кругляка, провал подписания соглашения с Европолом заставили даже сторонников евроинтеграции заговорить о "еврозраде"", - отметил политик.

Медведчук напомнил, что ранее в ЕС говорили, что для возобновления предоставления финпомощи Киев должен решить два вопроса: отменить запрет на экспорт леса и возобновить выплаты переселенцам.

Тем не менее, обещания украинской власти не "внедрять законодательство относительно введения запрета на экспорт древесины" оказалось достаточно, чтобы разблокировать вопрос с финансированием. Вопрос выплат жителям Донбасса отошел на второй план", - отметил он.

По мнению Медведчука, европейцы никогда не скрывали ни своего прагматизма, ни утилитарного отношения к Украине.

"Требование ЕС возобновить поставки леса-кругляка (что противоречит национальным интересам Украины) в Киеве не вызвало возмущения. Чего не скажешь об очередном переносе "безвиза"", - подчеркнул он.

"Тут уж возмутились даже застывшие в сервильном прогибе перед Брюсселем украинские чиновники. Министр иностранных дел Павел Климкин, который еще за день до саммита обещал "безвиз" до конца текущего года, заговорил об "институциональной слабости" ЕС", — добавил Медведчук.

Желание ЕС держать свои границы закрытыми политик считает более чем закономерным.

"Саммит Украина - ЕС, считает политик, стал очередным доказательством того, что отношения Украины и Евросоюза так и не стали партнерскими", - резюмировал Медведчук.

Ранее Медведчук рассказал о непроголосованной Украиной резолюции ООН, которая осуждала героизацию нацизма.