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Новости
Украина
28 ноября 16, 13:49
Россия перебрасывает в Беларусь несколько дивизий
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Россия планирует в следующем году провести в Беларусе учения Запад-2017.

Однако на этот раз туда будет переброшено в 80 раз больше солдат и военной техники, чем в ныншнем году. Как сообщают российские СМИ, ссылаясь на данные из официальных документов Минобороны России, ведомство уже огласило тендер на услуги международного военного железнодорожного транспорта.

При этом, если в прошлом году российское оборонное ведомство заказывало 125 вагонах, то в на следующий год ему понадобится 4126 вагонах. В связи с чем можно предположить, что Россия хочет перебросить в Беларусь несколько дивизий, - подытожили журналисты.

В тоже время в Кремле пояснили, что такая потребность связана с повышенной активностью НАТО возле границ Союзного государства. В свою очередь, белорусская оппозиция считает, что такие масштабные учения могут указывать на подготовку к военному контролю в стране, или вторжение на территорию Украины, стран Балтии или Польши.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Александр Лукашенко заявил о "едином фронте" с Россией.
URA-Inform
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