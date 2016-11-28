Россия перебрасывает в Беларусь несколько дивизий

Однако на этот раз туда будет переброшено в 80 раз больше солдат и военной техники, чем в ныншнем году. Как сообщают российские СМИ, ссылаясь на данные из официальных документов Минобороны России, ведомство уже огласило тендер на услуги международного военного железнодорожного транспорта.

При этом, если в прошлом году российское оборонное ведомство заказывало 125 вагонах, то в на следующий год ему понадобится 4126 вагонах. В связи с чем можно предположить, что Россия хочет перебросить в Беларусь несколько дивизий, - подытожили журналисты.

В тоже время в Кремле пояснили, что такая потребность связана с повышенной активностью НАТО возле границ Союзного государства. В свою очередь, белорусская оппозиция считает, что такие масштабные учения могут указывать на подготовку к военному контролю в стране, или вторжение на территорию Украины, стран Балтии или Польши.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Александр Лукашенко заявил о "едином фронте" с Россией.