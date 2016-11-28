Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.25
USD
25.72
RUB
0.40
EUR
27.08
USD
25.62
RUB
0.39
EUR
28.72
USD
26.87
RUB
0.42
Новости
Украина
28 ноября 16, 15:53
Янукович скрыл свое место жительства
янукович
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В процессе допроса через видеосвязь со Святошинским райсудом Киева из Ростова-на-Дону в России Виктор Янукович не назвал место своего жительства.

Как пояснил его адвокат, данное решение принято с целью обеспечения безопасности его подзащитного. Адвокаты просили ради обеспечения безопасности не афишировать данные, хотя они предоставлялись суду. Это - город Ростов и адрес, который также ранее предоставляли суду - добавил адвокат.

Напомним, что генпрокурор Юрий Луценко отметил, что обвиняет Виктора Януковича в том, что он дал дорогу агрессивной войне в отношении Украины, в результате убито 2 тыс. 263 военнослужащих Украины.

Как сообщал УРА-Информ, допрос Януковича проходит в Святошинском райсуде.
URA-Inform
Ещё по теме:
Сегодня Януковича допросят онлайн
Правый сектор может сорвать допрос Януковича
Допрос Януковича перенесен
Аваков: МВД не будет мешать протестовать у СИЗО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Янукович рассказал, как Турчинов пытался развернуть вертолет
noimageСергей Левочкин: В разгоне Майдана виноват Захарченко
noimageЯнукович звонил Медведчуку 54 раза, а Путин звонил ему сам
noimageБерлин согласен вооружить ОБСЕ на Донбассе
noimageЯнукович: Я не встречался и не говорил с Сурковым
Лента новостей
Загрузка...