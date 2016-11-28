Янукович скрыл свое место жительства

Как пояснил его адвокат, данное решение принято с целью обеспечения безопасности его подзащитного. Адвокаты просили ради обеспечения безопасности не афишировать данные, хотя они предоставлялись суду. Это - город Ростов и адрес, который также ранее предоставляли суду - добавил адвокат.

Напомним, что генпрокурор Юрий Луценко отметил, что обвиняет Виктора Януковича в том, что он дал дорогу агрессивной войне в отношении Украины, в результате убито 2 тыс. 263 военнослужащих Украины.

Как сообщал УРА-Информ, допрос Януковича проходит в Святошинском райсуде.