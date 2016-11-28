Янукович: Я не встречался и не говорил с Сурковым

Экс-президент Виктор Янукович заявил, что ни разу не встречался с советником Путина, Владиславом Сурковым, который, по данным следствия, отвечал за противодействие Майдану, и не имел с ним телефонных разговоров.

Об этом экс-президент заявил во время допроса в понедельник.

Янукович также заявил, что о визитах Суркова в Украину во время во время событий на Майдане узнал из прессы.

Отвечая на вопрос о том, был ли Сурков у него в Межигорье, Янукович уже заявил, что не помнит такого.

Также он сказал, что не знает о отношения Суркова с Андреем Клюевым и часто был на Майдане во время острых фаз. Из вопроса было понятно, что речь также идет о Суркове.

Бывший президент не смог ответить на этот вопрос, заявив, что он не помнит этот номер телефона.

Янукович тверждает, что не помнит, имел ли телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным во время расстрелов на Майдане в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года.

По словам прокурора, у Януковича 19 февраля 2014 года было два разговора з российским президентом — в 22:43 и в 23:28. Именно в это время происходила встреча Януковича с лидерами оппозиции — Виталием Кличко, Арсением Николай Азаров вместе со своим сыном и сотрудником Управления госохраны ездили в Россию и встречались с первыми руководителями РФ, в том числе с В.Путиным. Прокурор поинтересовался у В.Януковича, известно ли ему что-то о целях и обстоятельствах этой поездки. В ответ на это экс-президент сказал: "Я впервые об этом слышу, я не знаю, кто куда летал и кто с кем встречался. Я не общался в то время с Азаровым. Он, мне кажется, тогда уже не работал премьер-министром".

Как известно, сегодня Виктор Янукович дает показания по делу убийств на Майдане в январе-феврале 2014 года. Сегодня утром в полиции заявили, что у них нет информации об