Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.25
USD
25.72
RUB
0.40
EUR
27.08
USD
25.62
RUB
0.39
EUR
28.72
USD
26.87
RUB
0.42
Новости
Украина
28 ноября 16, 16:52
Берлин согласен вооружить ОБСЕ на Донбассе
ОБСЕ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В немецком МИД создание подобной миссии считают вполне реальным.
В немецком МИД создание подобной миссии считают вполне реальным.

Вопрос о размещении вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе может быть решен в начале декабря. Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на официального представителя МИД ФРГ Мартина Шефера. 

"Сейчас мы очень далеки от того, чтобы принять решение по организации такой вооруженной полицейской миссии ОБСЕ для Донбасса. Я исхожу из того, что оно может быть согласовано или даже решено на встрече глав МИД ОБСЕ в Гамбурге 8-9 декабря", – сказал Шефер.

По словам представителя немецкого МИД, председатель ОБСЕ Франк-Вальтер Штайнмайер прилагает все усилия для реализации договоренностей по размещению вооруженной миссии. Однако, это решение требует компромисса внутри самой ОБСЕ.

Шефер считает, что создание подобной миссии стало бы "абсолютным прецедентом" и серьезным символическим сигналом, так как в ОБСЕ никогда не было вооруженных миссий.

Как сообщал Корреспондент.net, 20 октября президент Украины Петр Порошенко заявил, что РФ поддержала создание вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе. 
Korrespondent
Ещё по теме:
Путин согласился с Порошенко насчет вооружения миссии ОБСЕ
Почему Россия блокирует ОБСЕ?
Боевики ДНР сломали камеры ОБСЕ
ФРГ требует прекращение огня на Донбассе для полиции ОБСЕ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Янукович рассказал, как Турчинов пытался развернуть вертолет
noimageСергей Левочкин: В разгоне Майдана виноват Захарченко
noimageЯнукович звонил Медведчуку 54 раза, а Путин звонил ему сам
noimageЯнукович: Я не встречался и не говорил с Сурковым
noimageЯнукович обвинил в разгоне Майдана Левочкина
Лента новостей
Загрузка...