Берлин согласен вооружить ОБСЕ на Донбассе

Вопрос о размещении вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе может быть решен в начале декабря. Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на официального представителя МИД ФРГ Мартина Шефера.

"Сейчас мы очень далеки от того, чтобы принять решение по организации такой вооруженной полицейской миссии ОБСЕ для Донбасса. Я исхожу из того, что оно может быть согласовано или даже решено на встрече глав МИД ОБСЕ в Гамбурге 8-9 декабря", – сказал Шефер.

По словам представителя немецкого МИД, председатель ОБСЕ Франк-Вальтер Штайнмайер прилагает все усилия для реализации договоренностей по размещению вооруженной миссии. Однако, это решение требует компромисса внутри самой ОБСЕ.





Шефер считает, что создание подобной миссии стало бы "абсолютным прецедентом" и серьезным символическим сигналом, так как в ОБСЕ никогда не было вооруженных миссий.





Как сообщал Корреспондент.net, 20 октября президент Украины Петр Порошенко заявил, что РФ поддержала создание вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе.



