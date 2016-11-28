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Новости
Украина
28 ноября 16, 16:56
Сергей Левочкин: В разгоне Майдана виноват Захарченко
Левочкин
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Вина за избиение протестующих лежит на тогдашней репрессивной машине власти, считает депутат.
Вина за избиение протестующих лежит на тогдашней репрессивной машине власти, считает депутат.

Вина за избиение протестующих на Майдане в 2013 году лежит на тогдашней репрессивной машине власти, в частности, на экс-министре внутренних дел Виталии Захарченко. Об этом заявил народный депутат от Оппозиционного блока, экс-глава администрации президента Сергей Левочкин.

"Несмотря на то, что Захарченко и прочие лица в 2013 году использовали все возможности тогдашней репрессивной машины, им не удалось подставить Сергея Левочкина, поскольку реальная вина за избиение людей в ночь на 30 ноября 2013 года лежит на них", – говорится в комментарии пресс-службы народного депутата в понедельник, 28 ноября.

По его словам министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и партия "Народный Фронт" в настоящее время пытаются делать "такую же провокацию… чтобы отвести внимание от своего участия в организации террористической атаки против телеканала "Интер".

Ранее сегодня экс-президент Украины Виктор Янукович на допросе допустил, что Левочкин мог иметь отношение к разгону участников Евромайдана в ночь на 30 ноября 2013 года, но доказательств этого у него нет.
Korrespondent
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