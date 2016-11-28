Янукович рассказал, как Турчинов пытался развернуть вертолет

Экс-президент Украины Виктор Янукович во время видеодопроса из Ростовского суда РФ рассказал, что когда он летел в Донецк (в феврале 2014 года) занимавший в то время пост спикер Рады Александр Турчинов отдал приказ развернуть его вертолет.

"Позвонил военный диспетчер и дал приказ летчикам, которые летели со мной, возвращаться в Харьков… Я спросил, кто он такой, что дает приказ президенту Украины. Он ответил, что ему такой приказ дал председатель Верховной Рады Турчинов. Летчик ответил, что на борту у него находится президент Украины, возможно его с кем-то пе

По словам экс-президента, летчик не мог выполнить этого распоряжения, потому что у вертолета не хватило бы топлива в баках, чтобы вернуться в Харьков.





Затем, утверждает Янукович, диспетчер "стал угрожать, что он поднимет истребитель и они заставят силой сесть на землю".

Далее, продолжил бывший глава государства, его встретили вооруженные пограничники и сказали, что им отдан приказ его задержать.





"Я сказал, что они не имеют на это никаких прав", – заявил Янукович. После этого, как утверждает экс-президент, было принято решение ехать в Крым на автомобиле.





Ранее Виктор Янукович обвинил олигархов в расстрелах на Майдане.





В ноябре в Святошинском суде Киева 1 ноября продолжили рассмотрение дела против пяти сотрудников спецроты Беркута. На слушании просматривали видео, на котором один из потерпевших по делу призывает других участников акций протеста к силовым действиям против правоохранителей.







