В ГПУ заявили, что Янукович на допросе лгал

Во время допроса в режиме видеоконференции бывший президент Украины Виктор Янукович не предоставил конкретных ответов на заданные ему вопросы и дал неправдивые свидетельские показания. Доказательства этому есть у гособвинения, заявил начальник отдела Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Алексей Донской.

"На конкретные вопросы он не отвечает… Он давал либо же неправдивый ответ, либо же отказывался на них отвечать", – сказал Донской.

По мнению прокурора, Янукович не сумел конкретно объяснить ни одно обстоятельство по событиям, относительно которых ему задавали вопросы.

"Я думаю, никто из нас не получил ответ на вопрос, как он 23 февраля в 3.51 утра попал в Ейск… откуда его уже военным самолетом назад возвращали в Крым. Также мы не получили ответ на вопрос по поводу того письма о введении российских войск", – продолжил Донской.

Также, представитель ГПУ заявил, что у стороны обвинения есть доказательства того, что экс-президент предоставлял недостоверную информацию.





"Все то ключевое, о чем мы хотели спросить – мы либо не получили ответ, либо же откровенно лживые ответы, в частности касательно Суркова. Они с Сурковым встречались в Межигорье, у нас есть конкретное время, день и время. Янукович утверждает, что контактов с Сурковым у него не было. Это неправда", – заявил представитель ведомства.





Донской заверил, что у ГПУ есть все материалы, чтобы подтвердить это.





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