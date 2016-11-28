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Украина
28 ноября 16, 18:26
В Черновцах закрыты школы из-за гриппа
карантин
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Гриппом болеет каждый шестой школьник областного центра.
Гриппом болеет каждый шестой школьник областного центра.

В Черновцах с 29 ноября приостанавливается учеба в школах из-за роста уровня заболеваемости детей острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Как сообщает УНИАН, ссылаясь на мэра Черновцов Алексея Каспрука, в городе зафиксировано повышение эпидемиологического порога. 

Данные об увеличении заболеваемости ОРВИ еще не подтверждены управлением здравоохранения, однако учителя сообщают о росте числа заболевших школьников.

По словам начальника областного управления образования Сергея Мартынюка, примерно каждый шестой школьник в Черновцах сегодня отсутствовал на занятиях из-за болезни.

Как сообщалось, в Киев пришел гонконгский грипп. 
Korrespondent
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