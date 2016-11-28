В Черновцах закрыты школы из-за гриппа

Гриппом болеет каждый шестой школьник областного центра.
В Черновцах с 29 ноября приостанавливается учеба в школах из-за роста уровня заболеваемости детей острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Как сообщает УНИАН, ссылаясь на мэра Черновцов Алексея Каспрука, в городе зафиксировано повышение эпидемиологического порога.
Данные об увеличении заболеваемости ОРВИ еще не подтверждены управлением здравоохранения, однако учителя сообщают о росте числа заболевших школьников.
По словам начальника областного управления образования Сергея Мартынюка, примерно каждый шестой школьник в Черновцах сегодня отсутствовал на занятиях из-за болезни.
Как сообщалось, в Киев пришел гонконгский грипп.