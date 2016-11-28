Минюст уже передумал принимать мигрантов вместо Голландии

Заместитель министра юстиции Украины по евроинтеграции Сергей Петухов заявил у себя в Facebook, что его предыдущее сообщение с предложением получить безвиз в "обмен" на прием беженцев из Сирии – его "личные размышления и предложения к дискуссии"

"… это были мои ЛИЧНЫЕ размышления и предложения к дискуссии. Это не является планом министерства или какой-то официальной позицией... Я считаю, что любые идеи могут быть обсуждены публично, и именно в публичной дискуссии можно найти истину", – написал Петухов.

Ранее замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов предложил, чтобы Украина взяла на себя квоту одной из стран ЕС на расселение мигрантов ради безвизового режима.