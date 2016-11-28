Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.25
USD
25.72
RUB
0.40
EUR
27.08
USD
25.62
RUB
0.39
EUR
28.72
USD
26.87
RUB
0.42
Новости
Украина
28 ноября 16, 18:29
Минюст уже передумал принимать мигрантов вместо Голландии
мигранты
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Замминистра Петухов назвал свое предложение "личными размышлениями".

Заместитель министра юстиции Украины по евроинтеграции Сергей Петухов заявил у себя в Facebook, что его предыдущее сообщение с предложением получить безвиз в "обмен" на прием беженцев из Сирии – его "личные размышления и предложения к дискуссии"

"… это были мои ЛИЧНЫЕ размышления и предложения к дискуссии. Это не является планом министерства или какой-то официальной позицией... Я считаю, что любые идеи могут быть обсуждены публично, и именно в публичной дискуссии можно найти истину", – написал Петухов.

Ранее замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов предложил, чтобы Украина взяла на себя квоту одной из стран ЕС на расселение мигрантов ради безвизового режима.
Korrespondent
Ещё по теме:
Новая европейская пропутинская коалиция
Россия поставила в Сирию топливо в обход санкций
Фийон должен доказать свою стойкость перед лицом Путина
Россия плюет на международное правосудие
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Черновцах закрыты школы из-за гриппа
noimageЯнукович принес извинения за гибель людей на Майдане
noimageВ ГПУ заявили, что Янукович на допросе лгал
noimageЯнукович рассказал, как Турчинов пытался развернуть вертолет
noimageСергей Левочкин: В разгоне Майдана виноват Захарченко
Лента новостей
Загрузка...