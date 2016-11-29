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Украина
29 ноября 16, 09:25
АТО: Боевики сосредоточились на Мариупольском направлении
АТО
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Понедельник, 29 ноября, в зоне проведения антитеррористической операции прошел неспокойно.

За прошедшие сутки боевики 38 раз открывали огонь на украинским населенным пунктам. При этом большинство обстрелов снова было сосредоточено на Мариупольском направлении.

Как сообщает на своей странице в Facebook перс-центр штаба АТО, российские наемники обстреляли из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов и вооружения БМП населенные пункты Красногоровка, Широкино, Старогнатовка, Марьинка и Талаковка.

По Новотроицком, Гнутово и Марьинке на протяжении дня работал снайпер. В то же время на Донецком направлении из минометов, гранатометов различных систем, БМП и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по нашим позициям вблизи Авдеевки и Луганского.

При этом Луганском направлении боевики не однократно стреляли по Крымскому из минометов, вооружения БМП, гранатометов, зенитных установок, а также других видов вооружения. Также под обстрелы попали Новоалександровка и Новозвановка. Под Станицей-Луганской работал снайпер.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, обстрелы в зоне проведения антитеррористической операции не прекращаются. За прошедшие сутки, воскресенье, 27 ноября, российские наемники 37 раз открывали огонь по позициям украинских военных.
URA-Inform
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