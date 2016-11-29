Сервис по оформлению пропусков в зону АТО сломался

Электронный реестр разрешений для перемещения граждан в районе проведения АТО вышел из строя и не работает уже несколько дней. На сайте СБУ объясняют временное неудобство проведением технических работ.

"Электронный сервис Реестр разрешений для перемещения лиц в районе проведения АТО. Ведутся технические работы. Извините за временные неудобства, – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, если срок действия электронного пропуска для пересечения линии разграничения в Донецкой и Луганской областях подходит к концу, то его необходимо продлить. Чтобы понять, что срок подходит к завершению, следует зайти на специальный электронный сервис под своим логином в раздел История подачи заявления и если есть такая необходимость, то за два месяца до окончания срока действия пропуска, появится кнопка Переподать.

Новое электронное разрешение оформляться в течение 10 дней. Воспользоваться им можно через три дня после его получения. За это время данные о нем сохранятся в систему Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщалось, контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения АТО перешли на зимний график работы. Пропуск лиц и транспортных средств осуществляется в новых временных рамках: с 8.00 до 17.00.