Раиса Богатырева вызвана на допрос в ГПУ 7 декабря

Бывшего вице-премьер-министра, экс-министра здравоохранения Украины Раису Богатыреву вызывают 7 декабря вызывают на допрос в прокуратуру.

Об этом свидетельствует повестка о вызове, официально опубликованная в правительственной газете "Урядовый курьер" во вторник, 29 ноября.

В ней говорится, что Р.Богатырева должна прибыть 7 декабря в 9:30 по адресу Киев, ул.Московская, 8 для проведения следственных и процессуальных действий в уголовной производстве по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.

Напосним, бывший министр здравоохранения подозревается в расхищении государственных средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Генеральная прокуратура Украины 16 сентября 2016г обратилась в Печерский районный суд г.Киева для получения разрешения на проведение специального досудебного расследования (заочного производства) в отношении подозреваемой Р.Богатыревой в связи с тем, что эта подозреваемая умышленно уклоняется от следствия и суда.

Также Генпрокуратура еще в 2015 году с целью получения доказательств противоправной деятельности Р.Богатыревой направила в компетентные органы иностранных государств запросы об оказании международной правовой помощи, которые до сих пор находятся в исполнении иностранных компетентных учреждений.