Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.17
USD
25.66
RUB
0.40
EUR
27.10
USD
25.57
RUB
0.39
EUR
28.66
USD
26.85
RUB
0.42
Новости
Украина
29 ноября 16, 12:28
Раиса Богатырева вызвана на допрос в ГПУ 7 декабря
Раиса Богатырёва
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Богатыреву подозревают в расхищении государственных средств в особо крупных размерах

Бывшего вице-премьер-министра, экс-министра здравоохранения Украины Раису Богатыреву вызывают 7 декабря вызывают на допрос в прокуратуру.

Об этом свидетельствует повестка о вызове, официально опубликованная в правительственной газете "Урядовый курьер" во вторник, 29 ноября.

В ней говорится, что Р.Богатырева должна прибыть 7 декабря в 9:30 по адресу Киев, ул.Московская, 8 для проведения следственных и процессуальных действий в уголовной производстве по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.

Напосним, бывший министр здравоохранения подозревается в расхищении государственных средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Генеральная прокуратура Украины 16 сентября 2016г обратилась в Печерский районный суд г.Киева для получения разрешения на проведение специального досудебного расследования (заочного производства) в отношении подозреваемой Р.Богатыревой в связи с тем, что эта подозреваемая умышленно уклоняется от следствия и суда.

Также Генпрокуратура еще в 2015 году с целью получения доказательств противоправной деятельности Р.Богатыревой направила в компетентные органы иностранных государств запросы об оказании международной правовой помощи, которые до сих пор находятся в исполнении иностранных компетентных учреждений.
Delo
Ещё по теме:
Сегодня Януковича допросят онлайн
Правый сектор может сорвать допрос Януковича
Допрос Януковича перенесен
Аваков: МВД не будет мешать протестовать у СИЗО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
ТОП-5 причин Абромавичуса относительно провала реформ
noimageБезвиз для Украины перенесен на следующий год - Фото
noimageСервис по оформлению пропусков в зону АТО сломался
noimageЯнуковича ждут 5 декабря в Генпрокуратуре
noimageГПУ огласила Януковичу подозрение в госизмене: документ
Лента новостей
Загрузка...