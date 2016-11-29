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Новости
Украина
29 ноября 16, 12:50
Безвиз для Украины перенесен на следующий год - Фото
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Безвизовый режим Украина сможет получить не раньше 18 января 2017 года.
Украина сможет получить безвизовый режим с ЕС не раньше 18 января 2017 года.

Европарламент рассмотрит вопрос безвизового режима с Украиной в январе следующего года.

Как сообщает официальный сайт ЕП, соответствующий регламент 2016/0142(COD) евродепутаты планируют рассмотреть на январской сессии в первом чтении 18 января 2017 года.

Это в свою очередь означает, что Украина сможет получить безвизовый режим с ЕС не раньше этой даты. 

Ранее Корреспондент.net сообщал, что Минюст предложил, чтобы Украина взяла на себя квоту одной из стран ЕС на расселение мигрантов ради введения безвизового режима.

Korrespondent
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