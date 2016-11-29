ТОП-5 причин Абромавичуса относительно провала реформ

Оглядываясь назад, на наш уникальный опыт в украинском правительстве, мне он напоминает спорт, какую-то игру, но точно не шахматы, потому что шахматы намного сложнее. Скорее футбол. Украина всегда хорошо играла в футбол, по крайней мере, мы все так думали.

В какой-то момент все фаны (стейкхолдеры) посмотрели на владельцев команд, которые одновременно владеют несколькими клубами, на допинговые скандалы, на продажных судей, и решили что хватит играть в чемпионате СНГ и пора играть в нормальном чемпионате на Западе. Но игроки были хромые, специально били противников по ногам, сдавали игры букмекерским конторам, а скорость игры изменилась. Поэтому три года назад решили полностью обновить команду. Пригласили молодых, умных, физически крепких игроков и приставили к ним опытного тренера и опытного капитана.

Первые результаты были очень хорошими, начали забивать много голов и приносить победы. Но вскоре капитан с тренером начали ругаться, давать противоречивые указания, сам тренер начал выходить на поле, невзирая на преклонный возраст, а капитан уже чувствовал себя тренером. В итоге мы дошли до того, что не только каждый гол - каждую передачу надо было заранее согласовывать с тренером и капитаном. Так пропала мотивация.

Тренерский штаб сначала посадил своих людей на скамейку запасных, но в итоге, к большому удивлению наших международных соперников, запасные начали выходить на поле, тем самым часто превышая максимально дозволенное количество игроков. Потом появились владельцы команд, которые хотели видеть на поле своих игроков. Поэтому начали вбрасывать негатив, что молодые игроки неопытные, что такой футбол нам не так уж и нужен. Тренер с капитаном продолжали ругаться и пришли к тому, что может на международном уровне и не нужно играть.

Из этого короткого пребывания в правительстве можно извлечь уроки. На мой взгляд, их, как минимум, пять.

1. Команда - это незаменимый элемент успеха. Мы уволили 700 и пригласили 240 новых людей на работу в Министерство. Часто меня спрашивают: "О чем ты жалеешь исходя из своего опыта работы в Министерстве?". Я жалею, что не всех злодеев успел уволить. Главное решение и в бизнесе, и в госслужбе - когда мы принимаем людей на работу.

Многие из вас знакомы с концепцией автобуса: перед тем, как куда-то ехать, нужно правильных людей рассадить на правильные места. Но не менее важно выкинуть неправильных людей из автобуса. Частично, правильных людей выдавили, потому что мы не успели очистить автобус.

Стратегия найма должна быть ясной и брутальной — те, кто был на госслужбе до Майдана и имеют прямые связи с олигархическими структурами, не были и не могут быть агентами изменений.

Эти люди просто не нужны. Такие понятия как "институциональная память" и "хороший бюрократ" можно спокойно выкинуть.

2. Держаться вместе. Мы слишком много времени потратили на интриги, в то время как наши враги продолжали наживаться на государственных денежных потоках и набивали себе рейтинги на громких лозунгах, которые не имеют ничего общего со здравым смыслом.

3. Делегировать. Существующий лидерский стиль абсолютно не подходит для тех вызовов, которые стоят перед страной. Глядя на управленческую модель в частном секторе, понятно, что стиль управления на госслужбе устарел минимум лет на 10. Я бы его назвал "гений и тысяча его помощников".

Конечно, трудно старых собак научить новым трюкам, но можно начинать с себя. Давайте перестанем умным людям, которых мы только что взяли на работу, давать бесконечные указания. Давайте их послушаем. Нужно уполномочивать и поощрять. Хороший СЕО - тот, кто не мешает работать. Иногда хорошая голевая передача доставляет больше удовольствия, чем забитый гол.

4. Хорошая коммуникация - лучший друг реформатора и самый эффективный способ защиты от злодеев. Я написал более 3 тыс. твитов, но не факт, что этого достаточно. Успех Prozorro — это проактивная, регулярная и позитивная маркетинговая стратегия. Люди живут на черте бедности, в стране война, не хватает позитива. Поэтому свои достижения нужно обязательно коммуницировать в позитивном ключе. Бэкхем - не величайший футболист, он стал легендой благодаря позитивному имиджу, шикарным прическам и красивой жене.

5. Смерть бюрократии. Трудно поверить, что до сих пор мы не смогли побороть систему документооборота в правительстве и Верховной Раде. Это самое большое препятствие на пути к реформам. Покойный Богдан Гаврилишин в одном из последних интервью сказал, что заседания Кабмина - это хуже, чем заседания политбюро при советской власти. Ничего общего с современным миром это не имеет.

Мы считали, что Министерство нужно распустить, передать функции на другие министерства и двигаться дальше. Вместо этого мы сидели, 18 министров, и затаив дыхание ждали решения, будет ли передана Skoda 1998 года выпуска из Черкассыоблэнерго в Фонд госимущества.

Поэтому, не дожидаясь политических решений о дерегуляции и децентрализации, каждый может начать бороться с бюрократической гидрой сам.

Избавьтесь от очередей в приемной, от бесконечных совещаний и бессмысленных поручений.

Как это сделать - см. п. 3.

Невзирая на все сложности, преграды и нелегальные приемы, эти полтора года вселили в меня надежду, что побороть систему можно. Украина - страна вторых возможностей.