Петр Порошенко: Война с Россией страшнее Чернобыля

Во время выступления на торжественной церемонии по случаю завершения строительства новой защитной арки над четвертым энергоблоком ЧАЭС, президент Петр Порошенко назвал аварию на электростанции менее страшным испытанием, нежели агрессия России.

"Никто и представить себе не мог, что чернобыльское испытание будет не самым страшным, что придется пережить Украине. Что Украина будет строить арку в условиях войны с Россией", - цитирует его пресс-служба АП.

Президент при этом поблагодарил международное сообщество за помощь в строительстве арки и поддержке для прекращения российской агрессии.

"Это самая большая в мире движимая конструкция, которая когда-либо строилась человечеством. Коалиция в поддержку Украины из 28 стран собрала более 1,417 млрд евро для того, чтобы вместе с Украиной ее построить", - добавил Порошенко.

Ранее Корреспондент.net сообщал, что в сети появилось видео процесса закрытия аварийного четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции защитной аркой.