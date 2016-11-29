АТО: За сутки ранены пятеро украинских военных

Пятеро военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих не было, однако пятеро наших бойцов были ранены", – сказал Мотузяник на брифинге.

По его словам, за минувшие сутки на основных направлениях противник произвел 38 обстрелов по позициям ВСУ, из них семь – из тяжелого вооружения.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне в зоне АТО были ранены шесть украинских военнослужащих – двое в Авдеевской промзоне, еще четверо – близ населенного пункта Желтое.