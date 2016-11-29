Боевик ЛНР обвинил людей Плотницкого в обстреле Луганска

Боец самопровозглашенной Луганской народной республики из Бобруйска, командир взвода разведки в батальоне Заря Сергей Бондарь рассказал в интервью белорусской редакции Радио Свобода о случаях обстрела Луганска боевиками.

По его словам, он воевал на Донбассе в 2014 году в батальоне сепаратистов "Заря". Там он почти сразу столкнулся с тем, что сами же боевики участвуют в обстрелах Луганска.

"Просто на наших глазах из "зеленки" идут два выстрела из миномета. Я с группой как раз был рядом, и мы стали прочесывать "зеленку". Двое минометчиков как раз выходят на нас. Они бежать – мы стреляем из всех стволов", – рассказал Бондарь.

По его словам, буквально тут же позвонил нынешний глава ЛНР Игорь Плотницкий, который тогда был министром обороны.

"Спрашивает: вы сейчас где? Говорю – накрываем минометчиков в "зеленке". А он приказывает: срочно уходите, срочно на базу. Я говорю, да вы чего? Мы вот-вот их возьмем! А он кричит: это приказ, возвращайтесь! Мы снимаемся. Приезжаем на базу, Плотницкий строит наш взвод и начинает кричать: на черта мне такой командир, сдать оружие! Я отдаю пистолет, автомат... Я вообще не понимаю, в чем дело, взвод тоже ничего не понимает", – добавил Бондарь.

Он отметил, что "уже до того было подозрение, что минометчики – это люди Плотницкого".

"Это нужно было, чтобы посеять панику. Минометчики все были бывшие милиционеры из Луганска. Их специально обучали минометному делу, а город они знали, как свои пять пальцев. Перемещались на "скорой", на водовозке, на чем угодно. Даже бабушка к нам как-то приходила и рассказывала: они просто около пожарной части выкатывают тачку, стреляют два раза из миномета и уходят", – рассказал боевик.

После случая в "зеленке" Бондарь перешел в группу "Бэтмен", которую возглавлял Александр Беднов (ликвидирован 1 января 2015 года – ред). Там он получил новые доказательства того, что к обстрелам Луганска имеют отношение руководители ЛНР.

"Однажды взял одного корректировщика лично. Мы его забрали, закинули в подвал, я составил рапорт. Через три дня мне говорят, что приехали люди Плотницкого и его забрали – он уже ходит, гуляет по Луганску. Я иду к Беднову, рассказываю все – а он только рукой махнул", – посетовал Бондарь.

Как сообщал Корреспондент.net, в середине ноября наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала наибольшее количество нарушений режима прекращения огня на Донбассе с 2014 года.

Также было зарегистрировано наибольшее за всю историю количество нарушений с использованием тяжелых вооружений, в том числе, систем залпового огня.