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Новости
Украина
29 ноября 16, 16:14
К границе с Украиной Россия стянула 55 тысяч военных
Российская
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Около украинской границы Российская Федерация сосредоточила 55 тысяч военных.

О размещении российских военных на границе с Украиной сообщил Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Игорь Долгов, выступая на Tiger Conference.

"В данное время возле украинских границ Россия разместила приблизительно 55 тысяч военных. На территории Украины присутствие российской регулярной армии колеблется от 5 до 7,5 тысяч военных. В Крыму эта цифра составляет 23 тысячи военнослужащих, из них 9 тысяч находятся на админгранице", — сказал он.

По данным Долгова, на территории Приднестровья дислоцируется 1 тысяча военнослужащих ВС РФ.

"Также отмечается наращивание сил и военной инфраструктуры в Беларуси возле украинской границы", — добавил замминистра.

Delo
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