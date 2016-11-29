В Киеве через суд отменен запрет на алкоголь в киосках

Апелляционный административный суд Киева отменил введенный Киевсоветом в марте текущего года запрет на продажу алкоголя во временных сооружениях торгового и культурно-бытового назначения (МАФах).

Как сообщил у себя в Facebook советник киевского мэра по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец, владельцы МАФов выиграли суд первой инстанции. В связи с этим столичные власти подали апелляцию.

По словам чиновника, во время рассмотрения дела Апелляционным судом "произошли столкновения, они (хозяева МАФов, – Ред.) оказывали давление на суд, не пускали в помещения других активистов. В конечном итоге суд принял решение в пользу мафовиков".

В связи с этим, в Киевсовете зарегистрировали новый проект решения, который сделает невозможной продажу алкоголя или пива в киосках. Отменить документ в суде не удастся, потому что из функционала МАФов уберут само понятие "продажа алкоголя".

Как сообщал Корреспондент.net, 17 марта Киевсовет запретил продажу алкоголя в киосках.