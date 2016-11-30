Боевики палят из всех видов оружия

Вчера противник 31 раз открывал огонь по украинским позициям. Как сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в социальной сети, на донецком направлении российские наемники вчера били из минометов калибра 120 и 82 мм и гранатометов по Авдеевке, а из гранатометов различных систем - по Опытному и Каменке.

На луганском направлении также из минометов боевики обстреляли населенные пункты Крымское, Балка Кошарная и Новозвановка. Под огонь гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попала Станица Луганская.

На мариупольском направлении противник из минометов обстрелял Широкино и Красногоровку, из вооружения БМП - Новогригорьевку, Водяное и Талаковку, а из гранатометов - Новотроицкое. По Широкино огонь вел вражеский танк, а по Марьинке и Новотроицкому - снайпер.

Напомним, как сообщалось, день 29 ноября, в зоне проведения антитеррористической операции прошел неспокойно. За прошедшие сутки боевики 38 раз открывали огонь на украинским населенным пунктам.