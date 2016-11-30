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Новости
Украина
30 ноября 16, 11:59
Испания требует от Австрии экстрадиции Фирташа
Фирташ
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На сегодняшний день олигарху закрыт путь в более чем 100 стран мира, с которыми у США и Испании действуют договоры об экстрадиции.
На сегодняшний день олигарху закрыт путь в более чем 100 стран мира, с которыми у США и Испании действуют договоры об экстрадиции.

Прокуратура Вены подтвердила получение запроса на экстрадицию гражданина Украины, газового магната Дмитрия Фирташа из Австрии в Испанию. Как сообщает украинская редакция Deutsche Welle, ссылаясь на информацию от спикера Прокуратуры Вены, запрос поступил в Австрию по официальным каналам, в данный момент его изучают правоохранители.

Согласно процедуре, если прокуратура не найдет обстоятельств, препятствующих выдаче подозреваемого, дело будет направлено в суд. В случае положительного решения суда, окончательное решение будет принимать австрийское министерство юстиции.

Отмечается, что защита Фирташа заявила об отрицании ним своей причастности к преступному отмыванию средств, за которое испанская прокуратура объявила его в розыск.

"Нам известны сообщения в испанской прессе о нашем клиенте, господине Фирташе. Он категорически отрицает озвученные обвинения", – заявили журналистам австрийские адвокаты украинского олигарха.

Издание уточняет, что вариантов скрыться от следствия у Фирташа мало – ему закрыт путь к более ста стран мира, с которыми у США и Испании действуют соглашения об экстрадиции.

Как сообщал Корреспондент.net, 25 ноября антикоррупционная прокуратура Испании объявила в международный розыск Дмитрия Фирташа и двух его сообщников по делу об отмывании денег.

В США украинского олигарха обвиняют в том, что он с помощью взяток на общую сумму в 18,5 млн долларов хотел получить разрешения на добычу титана в Индии. Фирташу грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

В Украине газового магната подозревают в хищении кредита в размере 5 млрд гривен.

Источник: Украинская служба Deutsche Welle
Korrespondent
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