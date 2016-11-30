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Новости
Украина
30 ноября 16, 12:01
График: Зимние каникулы в украинских школах
Зимние каникулы
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Когда будут зимние каникулы в школах Украины в декабре 2016 - январе 2017 года: график.
Когда будут зимние каникулы в школах Украины в декабре 2016 - январе 2017 года: график.

Зимние каникулы в школах Украины в 2016-2017 традиционно выпадают на Новый год и Рождество. Отдыхать школьники будут больше чем две недели - 16 дней.

В 2016-2017 учебном году зимние каникулы для школьников начнутся в субботу, 24 декабря. Продолжатся каникулы до 8 января включительно. К урокам ученики вернутся в понедельник, 9 января 2017 года.

Дополнительные каникулы для первоклассников могут ввести с 18 по 26 февраля 2017-го года.

Отметим, что даты каникул лишь рекомендуются Министерством образования, а окончательное решение о сроках каникул остается за педсоветами школ.

Дополнительные каникулы или перенос их сроков возможны по причинам:

  • Низкая температура воздуха - минус 25 градусов Цельсия для начальной школы; минус 28 градусов - для средней школы; минус 30 - для школьников 10-11 классов. 
  • Низкая температура в классах. При ниже 18 градусов проводить уроки запрещается. 
  • Карантин и превышение порога заболеваемости в 25% от общего количества школьников. Карантин могут объявлять в отдельных школах и населенных пунктах.

Напомним, новогодние выходные в Украине установлены с 31 декабря 2016 года по 2 января 2017 года, и с 7 по 9 января 2017 года. График выходных на Новый год 2017 смотрите здесь.
Korrespondent
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