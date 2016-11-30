График: Зимние каникулы в украинских школах

Зимние каникулы в школах Украины в 2016-2017 традиционно выпадают на Новый год и Рождество. Отдыхать школьники будут больше чем две недели - 16 дней.
В 2016-2017 учебном году зимние каникулы для школьников начнутся в субботу, 24 декабря. Продолжатся каникулы до 8 января включительно. К урокам ученики вернутся в понедельник, 9 января 2017 года.Дополнительные каникулы для первоклассников могут ввести с 18 по 26 февраля 2017-го года.
Отметим, что даты каникул лишь рекомендуются Министерством образования, а окончательное решение о сроках каникул остается за педсоветами школ.
Дополнительные каникулы или перенос их сроков возможны по причинам:
- Низкая температура воздуха - минус 25 градусов Цельсия для начальной школы; минус 28 градусов - для средней школы; минус 30 - для школьников 10-11 классов.
- Низкая температура в классах. При ниже 18 градусов проводить уроки запрещается.
- Карантин и превышение порога заболеваемости в 25% от общего количества школьников. Карантин могут объявлять в отдельных школах и населенных пунктах.