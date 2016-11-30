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Украина
30 ноября 16, 12:02
Охлобыстин получил от Захарченко "паспорт" ДНР
Охлобыстин
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"Документ" вручил глава самопровозглашенной республики.
"Документ" вручил глава самопровозглашенной республики.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко вручил "паспорт" ДНР российскому актеру, сценаристу и режиссеру Ивану Охлобыстину. Об этом сообщает сепаратистское Донецкое агентство новостей в среду, 30 ноября.

Вручение документа состоялось в центре Донецка. Охлобыстин уточнил, что продолжает оставаться гражданином РФ и не разделяет "понятия гражданин ДНР и гражданин РФ".

Напомним, 26 октября 2014 года Служба безопасности Украины запретила въезд в страну Охлобыстину, известному своими антиукраинскими высказываниями. Также такое решение приняла Латвия и Эстония.
Korrespondent
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