Охлобыстин получил от Захарченко "паспорт" ДНР

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко вручил "паспорт" ДНР российскому актеру, сценаристу и режиссеру Ивану Охлобыстину. Об этом сообщает сепаратистское Донецкое агентство новостей в среду, 30 ноября.

Вручение документа состоялось в центре Донецка. Охлобыстин уточнил, что продолжает оставаться гражданином РФ и не разделяет "понятия гражданин ДНР и гражданин РФ".

Напомним, 26 октября 2014 года Служба безопасности Украины запретила въезд в страну Охлобыстину, известному своими антиукраинскими высказываниями. Также такое решение приняла Латвия и Эстония.