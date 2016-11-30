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Новости
Украина
30 ноября 16, 13:26
Ирина Геращенко повлияет на доверие украинцев к Евросоюзу
евросоюз
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Доверие украинцев к возможному предоставлению безвизового режима зависит непосредственно от действий Франции и Германии.

К такому мнению пришла первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко. Об этом она не преминула написать у себя на странице в Facebook.

"Сегодня от Франции и Германии, от их позиции зависит не только безвиз, а и то, будут ли украинцы доверять ЕС. И крупные европейские страны, я уверена, не имеют права на историческую ошибку", – считает политик.

Кроме того, Геращенко прокомментировала заседание комиссии по безвизу. Она призвала евродепутатов не проявлять жалость, тревогу, волнение за Украину, а лучше проявить свое внимание реальными действиями.

Как сообщал "УРА-Информ", предоставление безвиза Украине не несет каких-либо изменений для граждан, выезжающих за границу для работы или на обучение. Об этом заявил известный экономический эксперт Алексей Плотников. 
URA-Inform
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