Кабмин вынес предупреждение Мосийчуку

"Я бы предложил, если не будет вашего возражения, Степан Иванович (Кубив — Ред.), сделать официальное предупреждение, но если ситуация в течение нескольких месяцев не будет меняться на предприятии, мы тогда примем кадровое решение", — сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Первый вице-премьер — министр экономического развития и торговли Степан Кубив предложил вынести выговор главе Госрезерва за его работу.

"Учитывая тот фактор, что идет зима и необходимо обеспечение соответствующих работ, я бы предложил ограничиться выговором, а не увольнением и отстранением его от работы", — сказал он.

Участникам заседания правительства была роздана справка о результатах проверки работы главы Госрезерва Вадима Мосийчука со стороны Генпрокуратуры и СБУ.

По мнению Кубива, замечания правоохранительных органов могут быть программой действий руководителя Госрезерва.

Напомним, созданная Нацгосслужбой комиссия приняла решение привлечь к дисциплинарной ответственности в виде увольнения главу Госрезрева Мосийчука.

Минэкономразвития перед этим передал комиссии все имеющиеся материалы по Госрезерву. В них были претензии по организации исковой работы и отстаиванию интересов государства в судах. В соответствии с результатами аудита министерства, Мосийчук заявлял, что имеет право, но не обязан отстаивать интересы государства в высших судебных инстанциях.

Была информация от компетентных органов, что в Госрезерве закладывалось некачественное топливо. Речь идет о комбинате "Рекорд" в Житомире и возможные убытки для государства могут достичь 250 млн гривен. По данному факту уже возбуждено уголовное производство.

Есть замечания в МЭРТ и к организации кадровой политики, как в самом центральном аппарате Госрезерва, так и на предприятиях, подконтрольных Госагентству, лоббировании интересов ряда структур.