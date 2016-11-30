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Новости
Украина
30 ноября 16, 14:06
Гройсман утвердил концепцию реформы системы здравоохранения
Гройсман
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Кабинет министров Украины в среду, 30 ноября, принял концепцию реформы системы здравоохранения.

Решение было принято на сегодняшнем заседания правительства. В концепцию, в частности, входит пакет из десяти нормативных актов.

При этом в профильном министерстве уже заявили, что изучили международный опыт и выбрали наиболее подходящую модель для Украины. Среди принятых в рамках реформы здравоохранения документов есть также Концепция реформы финансирования здравоохранения.

В принятом документе также сказано, что предлагается модель государственного солидарного медицинского страхования, которое учитывает лучшие современные практики и опыт трансформации системы здравоохранения в мире, в частности, в Центральной и Восточной Европе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Владимир Гройсман заверил, что решение широко обсуждалось среди многих экспертов и общественности, а результатом подобных изменений станет увеличение продолжительности жизни и профилактика болезней, а также повышение социальных стандартов для медиков, техническая модернизация.
URA-Inform
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