Гройсман утвердил концепцию реформы системы здравоохранения

Решение было принято на сегодняшнем заседания правительства. В концепцию, в частности, входит пакет из десяти нормативных актов.

При этом в профильном министерстве уже заявили, что изучили международный опыт и выбрали наиболее подходящую модель для Украины. Среди принятых в рамках реформы здравоохранения документов есть также Концепция реформы финансирования здравоохранения.

В принятом документе также сказано, что предлагается модель государственного солидарного медицинского страхования, которое учитывает лучшие современные практики и опыт трансформации системы здравоохранения в мире, в частности, в Центральной и Восточной Европе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Владимир Гройсман заверил, что решение широко обсуждалось среди многих экспертов и общественности, а результатом подобных изменений станет увеличение продолжительности жизни и профилактика болезней, а также повышение социальных стандартов для медиков, техническая модернизация.