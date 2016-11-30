Луценко отправил доказательства по Новинскому в профкомитет

Как сообщает пресс-служба ГПУ, письме содержатся только те доказательства, которые не повредят проведению расследования в уголовном деле. Вместе с тем сам Луценко подчеркнул, что ответил в этом письме на большинство из вопросов, а еще больше ответов дал устно.

В то же время на остальное он не может ответить в связи с ограничением законом тайны досудебного следствия.

Депутаты не являются стороной процесса и они не имеют права знакомиться и требовать протоколы допросов, они не судью и поэтому Регламентный комитет может только установить наличие уголовного дела и теперь у них есть несколько дней, чтобы назначить заседание регламентного комитета. Я приду на него и очень надеюсь, что на этот раз народные депутаты пойдут на объективное решение, - отметил Луценко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины может принять решение по народному депутату от фракции "Оппозиционный блок" Вадиму Новинскому на следующей пленарной неделе.