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Новости
Украина
30 ноября 16, 14:08
Луценко отправил доказательства по Новинскому в профкомитет
Новинский
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в среду, 30 ноября, направил в комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины письмо, в котором дает ответы на вопросы народных депутатов для дачи согласия парламентов на привлечение к уголовной ответственности Вадима Новинского.

Как сообщает пресс-служба ГПУ, письме содержатся только те доказательства, которые не повредят проведению расследования в уголовном деле. Вместе с тем сам Луценко подчеркнул, что ответил в этом письме на большинство из вопросов, а еще больше ответов дал устно.

В то же время на остальное он не может ответить в связи с ограничением законом тайны досудебного следствия.

Депутаты не являются стороной процесса и они не имеют права знакомиться и требовать протоколы допросов, они не судью и поэтому Регламентный комитет может только установить наличие уголовного дела и теперь у них есть несколько дней, чтобы назначить заседание регламентного комитета. Я приду на него и очень надеюсь, что на этот раз народные депутаты пойдут на объективное решение, - отметил Луценко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины может принять решение по народному депутату от фракции "Оппозиционный блок" Вадиму Новинскому на следующей пленарной неделе.
URA-Inform
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