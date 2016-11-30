Украина не откажется от военных учений возле Крыма

"Что касается каких-то угроз и тому подобного, то это не может помешать тем планам, которые ВСУ и конструкторы военного вооружения будут проводить на территории суверенной Украины", — сказал Лысенко на брифинге в среду, комментируя информацию СМИ об угрозах Минобороны РФ нанести ракетный удар в случае проведения Украиной учений возле Крыма.

"У нас есть национальная территория Украины, где мы будем проводить все испытания и учения. И никто не будет нам указывать, что нам здесь делать", — сказал спикер Минобороны, отвечая на вопрос журналиста, что Россия обещала сбивать украинские ракеты.

Командование Воздушных сил ВСУ заблаговременно предупредило через извещение НОТАМ провайдеров авиационных услуг разных государств о проведении 1-2 декабря воздушных стрельб в южной части Украины.

В Воздушных силах подчеркивают, что эти стрельбы будут проходить "исключительно в воздушном пространстве Украины, над открытым морем", и будут осуществляться строго в соответствии с нормами международного права.

Сегодня ZN.UA сообщило, что 26 ноября Минобороны РФ передало письмо военному атташату в составе посольства Украины в РФ, в котором угрожает Киеву ракетным ударом в случае проведения Украиной ракетных стрельб на территории вблизи Крыма.

В частности, в письме говорится, что если Украина проведет подобные стрельбы, то российская сторона, во-первых, будет сбивать украинские ракеты, во-вторых, нанесет ответный удар по украинским пусковым установкам.

В Росавиации посетовали, что Украина якобы влезла в воздушное пространство России, посчитав зону возле оккупированного Крыма черноморскими территориальными водами РФ.

30 ноября также стало известно о том, что Россия перебросила в Крым зенитно-ракетный комплекс С300-ВМ. Волонтеры разведывательного сообщества InformNapalm идентифицировали технику как зенитно-ракетный комплекс С-300ВМ "Антей-2500".