Кличко не давал разрешение на эксплуатацию театра на Подоле

По словам чиновника, подрядчик не учел мнение градостроительного совета, а также не явил вниманию народа свой проект. Напомним, что театр на Подоле подвергся жесткой критике и насмешкам жителей и гостей столицы.

В соцсетях его уже успели окрестить "крематорием", "гробом с музыкой", "саркофагом".

"Архитектурный ансамбль Андреевского спуска - знаковой, исторической улицы - должен быть сохранен! Без учета мнения специалистов и согласования с общественностью, это здание не будет сдано в эксплуатацию. Нужно доработать внешний вид здания, чтобы она не выбивалась из ансамбля зданий на спуске, и должны быть учтены рекомендации градостроительного совета", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал "УРА-Информ", во время торжественного открытия отреставрированного театра у здания собрались протестующие.