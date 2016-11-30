Турчинов за визовый режим с Россией

Это необходимо сделать из соображений собственной безопасности. Такое мнение высказал в среду, 30 ноября, в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он также отметил, что Министерство иностранных дел, к сожалению, эту позицию не поддерживает, апеллируя к защите интересов наших граждан.

У нас действительно много гастарбайтеров в России и они вынуждены были туда выехать не из-за самых лучших жизненных обстоятельств. Однако, это очевидно - с Россией идет война. Мы жестко должны контролировать любое перемещение через нашу границу, - пояснил Турчинов, добавив, что спецслужбы России активно работают со всеми группами украинских граждан на их территории.

Секретарь СНБО также напомнил, что сейчас время въезд и выезд проходит по загранпаспортам, а нам нужна очень жесткая визовая политика с Россией. При всех проблемах украинцев, которые находятся в России, мы должны исходить из интересов страны, поэтому безвизовый режим у нас должен быть с Европой, а визовый режим, без всяких исключений – с Россией, - заявил Турчинов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Европейский парламент сможет рассмотреть приостановление безвизового режима в начале следующего года. Документ в первом чтении планируется обсуждать на пленарном заседании, которое состоится 18 января 2017 года. При этом, согласно сообщению, Комитет постоянных представителей стран Евросоюза от имени Совета ЕС в четверг договорился по позиции на переговорах по либерализации визового режима для Украины.