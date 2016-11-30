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Новости
Украина
30 ноября 16, 16:03
В Севастополе зафиксировали скопление танков армии РФ
танки
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Среди техники также заметили тяжелое вооружение - предположительно артиллерийская установка, которая находилась в чехле.
Среди техники также заметили тяжелое вооружение - предположительно артиллерийская установка, которая находилась в чехле.

В Севастополе заметили передвижение большого количества военной техники. Соответствующие фотографии опубликовал российский блогер Илья Варламов в LiveJournal.

"У нас тут в Симферополе танки, пушки и другую технику по городу возят! Зачем? Ну, во-первых, это красиво. Может быть, обычная переброска техники, но в свете слухов о том, что Украина собралась какие-то учения на днях начать, выглядит всё это тревожно", - написал Варламов.

Среди техники также заметили тяжелое вооружение - предположительно артиллерийская установка, которая находилась в чехле.

Накануне жители улицы Буденного в Керчи сообщили о том, что весь день под их окнами стоит колонна военной техники, пишет KERCH.

"Керчане были заинтригованы и обеспокоены случившимся, однако примерно в 16:00 автомобили пришли в движение и направились в сторону выезда из города", - отмечает издание.

Напомним, Украина проведет ракетные учения над Черным морем 1-2 декабря. Эти планы вызвали резкую критику в Кремле. По данным СМИ, Россия пригрозила Украине ракетным ударом.
Korrespondent
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