Минобороны: Угрозы России учениям ВСУ не помешают

Об этом в рамках брифинга заявил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. По его словам – касательно угроз - это не может помешать планам, которые ВСУ и конструкторы военного вооружения станут проводить на территории Украины.

Также Лысенко подчеркнул, что Украина- это суверенное государство, в котором боевые учения и испытания ведутся строго в плановом порядке. Украина - правовое государство. Все боевые учения происходят строго в плановом порядке. Касательно международных договоров и предупреждений, Украина выполняет их согласно нормам и все, что запланировано, проведут - добавил Лысенко.

Как сообщал УРА-Информ, ВСУ начали учения по стандартам НАТО.