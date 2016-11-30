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Новости
Украина
30 ноября 16, 17:05
Минобороны: Угрозы России учениям ВСУ не помешают
минобороны
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Угрозы России относительно нанесения ракетного удара в ответ на учения в Крыму не могут помешать планам ВСУ.

Об этом в рамках брифинга заявил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. По его словам – касательно угроз - это не может помешать планам, которые ВСУ и конструкторы военного вооружения станут проводить на территории Украины.

Также Лысенко подчеркнул, что Украина- это суверенное государство, в котором боевые учения и испытания ведутся строго в плановом порядке. Украина - правовое государство. Все боевые учения происходят строго в плановом порядке. Касательно международных договоров и предупреждений, Украина выполняет их согласно нормам и все, что запланировано, проведут - добавил Лысенко.

Как сообщал УРА-Информ, ВСУ начали учения по стандартам НАТО.
URA-Inform
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