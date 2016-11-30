В трех областях Украины объявлена эпидемия гриппа

Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в трех областях: Днепропетровской, Луганской и Харьковской. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

За 47 неделю, с 21 по 27 ноября 2016 года, гриппом и ОРВИ заболели 193,26 тыс. человек, из них 69% — дети в возрасте до 17 лет.

Самый высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован в Киевской области, а наименьший — в Тернопольской.

"Увеличение прироста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей до 17 лет (на 14,8% против 3,7% среди взрослых) повлияло на общую картину по Украине. Удельный вес госпитализированных среди лиц, обратившихся за медицинской помощью, больше на прошлой неделе на 16,1%. По сравнению с прошлой неделей в условиях стационара медицинской помощи нуждались дети до четырех лет и школьного возраста", — отметили в пресс-службе.

На отчетной неделе летальных случаев от гриппа не было зарегистрировано.

Специалисты отмечают, что в нынешнем эпидсезоне доминирует штамм вируса гриппа типа А (H3) сезонный, который определен в 73% случаев заболеваемости.

"За отчетную неделю РНК вирусов гриппа типа А определены при лабораторных исследованиях образцов материала от пациентов с подозрением на грипп в Днепропетровской, Сумской, Тернопольской и Харьковской областях", — сказали в пресс-службе.

23 ноября сообщалось, что в Украине медики зарегистрировали первый летальный случай, который был вызван гриппом в новом эпидсезоне.